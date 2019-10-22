Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına Real Madrid karşısında çıkıyor. Heyecanla maç saatini bekleyen taraftarlar "Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta" sorularına yanıt arıyor. İşte, Galatasaray Real Madrid maçı hakkında tüm detaylar...

22 Ekim 2019 Salı 11:34
Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Lig A grubu 3. maçında Galatasaray Real Madrid karşısında çıkıyor. Sahadan zaferle ayrılmak isteyen Galatasaray'da taraftarların merak konusu “Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusu oldu. Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek. İşte, Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. haftası kapsamında oynayacağı Real Madrid mücadelesi, 22 Ekim Salı akşamı saat 22.00’da oynanacak. İtalyan hakem Daniele Orsato’nun yöneteceği karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayReal Madrid
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maçların başlama saatlerine düzenleme
Maçların başlama saatlerine düzenleme
Akıncı, KKTC Cumhuriyet Kupası’na katılacak olan ülkelerin heyet ve sporcularını kabul etti
Akıncı, KKTC Cumhuriyet Kupası’na katılacak olan ülkelerin heyet ve sporcularını kabul etti
İşte günün maç sonuçları
İşte günün maç sonuçları

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim