Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiV

Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerek gruptaki liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Lazio'ya 3 , Marsilya'ya ise 4 puan fark attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça kısır geçerken Galatasaray ender geliştirdiği ataklardan istediği sonucu çıkaramadı. İkinci yarıya daha baskılı başlayan Galatasaray, Lokomotiv Moskova kalesini adeta ablukaya aldı. Sarı-kırmızılıların beklediği gol 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Genç yıldızın attığı golle Galatasaray karşılaşmayı 1-0 kazanırken gruptaki puanını 7'ye yükseltti.