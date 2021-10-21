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Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiV

Avrupa Ligi E Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

21 Ekim 2021 Perşembe 23:58
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Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiV
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Galatasaray, Rusya deplasmanında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenerek gruptaki liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Lazio'ya 3 , Marsilya'ya ise 4 puan fark attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça kısır geçerken Galatasaray ender geliştirdiği ataklardan istediği sonucu çıkaramadı. İkinci yarıya daha baskılı başlayan Galatasaray, Lokomotiv Moskova kalesini adeta ablukaya aldı. Sarı-kırmızılıların beklediği gol 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Genç yıldızın attığı golle Galatasaray karşılaşmayı 1-0 kazanırken gruptaki puanını 7'ye yükseltti.

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