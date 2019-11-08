Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük balığı kaçırdı!

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 4 maçta sadece 1 puan toplayıp, gol dahi atamayan Galatasaray’da hesaplar çarşıya uymadı! Sarı-kırmızılı takım büyük maddi kaynak olan Devler Ligi’nde sadece Club Brugge ile berabere kalarak 900 bin Euro’luk gelir elde etti.

Gruplara katılım ücreti olarak 15 milyon 250 bin Euro’yu kasasına koyan Galatasaray, galibiyet alması halinde 2 milyon 700 bin Euro’luk kazanç sağlayacak.

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden sarı-kırmızılı takım, son 16 takım arasına kalmayı başarsa ekstra olarak 9 milyon 500 bin Euro daha kasasına koyacaktı.