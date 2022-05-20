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Galatasaray sezonu beraberlikle tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport Tav Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

20 Mayıs 2022 Cuma 23:31
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Galatasaray sezonu beraberlikle tamamladı

Nuri Şahin yönetiminde müthiş bir grafik yakalayan ve haftalardır kaybetmeyen Fraport Tav Antalyaspor, sezonun son maçında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. 

Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 45. dakikada Alassane Ndao'nun attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran konuk Galatasaray, aradığı golü 77. dakikada Mustafa Muhammed ile buldu ve skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmadı ve Fraport Tav Antalyaspor, Galatasaray maçı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 2021/2022 sezonunu 52, Antalyaspor ise 59 puanda tamamladı. 

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 2-0 üstün tamamlamıştı.

Torrent, Antalya Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok büyük bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Antalyaspor'un son 15 maçta kaybetmemiş bir şekilde karşılarına çıktığını hatırlatan Torrent, "Derinlemesine nasıl oynadıklarını analiz ettik. Onların top çıkışını engellemek için sistemi değiştirmeye karar verdik ki biz de geriden daha iyi bir şekilde çıkabilelim diye. Maçın birçok bölümünde bunu başardığımızı düşünüyorum. Topa daha fazla sahip olduk. Son 2 maçta oyuncuların tutumundan aşırı memnunum. Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son ana kadar, son güne kadar gerçekten de çok iyi bir şekilde mücadele ettiler. Galatasaray'ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekiyordu ne olursa olsun." diye konuştu.

İkinci yarının ilk 5 dakikasından sonra maçı tekrardan domine etmeyi başardıklarına dikkati çeken Torrent, "Net bir şekilde, belki biraz da şans ile kazanabilirdik. Güzel fırsatlar oluşturabilirdik ama berabere kaldık." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 20.05.2022 23:34
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