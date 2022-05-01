Galatasaray-Sivasspor maçı sona erdi

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti. Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazanarak, Galatasaray'ın 2 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Yatabare, 49. dakikada Ulvestad ve 64. dakikada Ahmet Oğuz kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 10. ve 58. dakikada penaltıdan Gomis'in ayağından geldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 48'e yükseltirken Galatasaray, 47 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Sivasspor da sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.



Sahasında 5 maç sonra kaybetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, bundan önce sahasında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti.

Galatasaray, bu maçlarda Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerken, Yukatel Kayserispor ile berabere kalmıştı.





Gomis'in 7. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Bafetimbi Gomis, ligde bu sezon 7. kez ağları havalandırdı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe maçında iki, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Taraftardan yönetim ve futbolculara tepki

Galatasaraylı taraftarlar maçın son bölümünde kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, teknik direktör Domenec Torrent ve futbolculara da tepki gösterdi.

Sivasspor karşısında İstanbul'daki ilk mağlubiyet

Galatasaray, Süper Lig'de ilk kez sahasında Demir Grup Sivasspor'a yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile daha önce İstanbul'da oynadığı 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kalmıştı.

Bu arada Sivasspor, deplasmanda ilk kez Galatasaray'a 3 gol attı.

Öte yandan karşılaşmayı 28 bin 197 biletli taraftarın sahada takip ettiği açıklandı.

Galatasaray: 2 - Demir Grup Sivasspor: 3

Stat: Nef

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

Galatasaray: Muslera, Boey, Semih Kaya, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar (Dk. 76 Berkan Kutlu), Babel (Dk. 76 Morutan), Emre Kılınç (Dk. 46 Halil Dervişoğlu), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 76 Mustafa Muhammed)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 81 Kayode), Appindangoye (Dk. 74 Goutas), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr (Dk. 86 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt, Grandel (Dk. 87 Kerem Atakan Kesgin), Yatabare (Dk. 74 Konate)

Goller: Dk. 10 ve 58 (Penaltıdan) Gomis (Galatasaray), Dk. 44 Yatabare, Dk. 49 Ulvestad, Dk. 64 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Emre Kılınç, Dk. 30 Boey (Galatasaray), Dk. 30 Fajr, Dk. 52 Ulvestad, Appindangoye, Dk. 78 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor)