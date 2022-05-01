Galatasaray- Sivasspor maçında kritik bekleyiş!

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidolar'ı İstanbul'da eli boş göndererek galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Marcao ile sakatlıkları bulunan kaleci Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, maçta forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Medipol Başakşehir maçında görev alamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Boey, Semih, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Kerem, Emre, Babel, Gomis.

Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Ulvestad, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare

CANLI ANLATIM

İKİNCİ YARI

Dakika 64: Sivasspor, Ahmet Oğuz'un golüyle skoru 3-2'ye getirdi.

Dakika 58: Galatasaray, Gomis'in penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Dakika 57: Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanında yerde kalması sonrası hakem penaltı kararı verdi.

Dakika 49: Sivasspor, Fredrik Ulvestad'ın golü ile 2-1 öne geçti.

Dakika 47: Taylan sol kanattan topu sürükledi, son hamlesini yapmadan önce Ulvestad araya girerek topu kornere gönderdi.

İLK YARI

Dakika 44: Sivasspor, Yatabare ile durumu 1-1'e getirdi.

Dakika 40: Sivasspor gole yaklaştı! Uğur Çiftçi'nin ortasında yaşanan karambol sonrası top Muslera'da kaldı.

Dakika 35: Faycal Fajr çok uzaklardan kaleyi denedi, top yandan auta çıktı.

Dakika 32: Sacha Boey, rakiplerinden sıyrılarak sol kanattaki Kerem'i görmek istedi, Ahmet Oğuz araya girdi.

Dakika 21: Ahmet Oğuz'un pasında Ulvestad savunma arkasına hareketlenmek istedi, Semih Kaya araya girerek topu uzaklaştırdı.

Dakika 9: Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 5: Galatasaray'da Boey, Sivasspor savunmasına yaptığı baskıyla topu kazandı ve taraftarından alkış aldı.

Dakika 4: Patrick van Aanholt'un Muslera'ya attığı geri pas sonrası tecrübeli kaleci son anda topu oyunda tutabildi.