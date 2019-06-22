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Galatasaray sona yaklaştı! Geliyor...

Yerli operasyonuna giren Galatasaray, Şener Özbayraklı’nın ardından Adem Büyük ve Jimmy Durmaz’da da sona geldi. Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan da Sarı-Kırmızılıların radarında.

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:01
Galatasaray sona yaklaştı! Geliyor...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi maratonunu düşünerek rotasyonu geniş bir kadro planlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bonservisi elinde yerli oyuncuları gündemine almaya başladı.

Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile ilk hamlesini yapan sarı-kırmızılı kulüp, üçüncü forvet olarak Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini uzatmayan 31 yaşındaki Adem Büyük'te karar kıldı.

Fransız ekibi Toulouse'da boşa çıkan Türk pasaportlu Jimmy Durmaz ile de pazarlıklarda sona gelindi. Bursaspor'da alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuran Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan da yakın takipte.

Ömer ve Ahmet gidici

Eldeki yerlilerden kaptan Selçuk ve sol bek Emre Taşdemir'le yoluna devam edecek olan Galatasaray, Eren Derdiyok-Sinan Gümüş-Muğdat Çelik üçlüsüyle vedalaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Ömer Bayram ve Ahmet Çalık için de gelecek tekliflere açık. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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