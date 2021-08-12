Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti

Galatasaray ile St. Johnstone, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında McDiarmid Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Randers'la eşleşti.

GÖZDEN ÇIKARILAN FEGHOULI VE DIAGNE TURU GETİRDİ

Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Galatasaray, 29. dakikada Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 36. dakikasında İsmail Çipe'nin kendi kalesine attığı golle St. Johnstone beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla bitti. Mücadelenin ikinci yarısında sarı-kırmızılılar tempoyu artırdı. 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu temsilcimizi öne geçirirken 70. dakikada Sofiane Feghouli farkı 2'ye çıkaran golü attı. 90+2'de Emre Kılınç'ın golüne 90+4. dakikada karşılık veren O'Halloran skoru belirledi ve maç 4-2 sona erdi. Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen sarı-kırmızılıların rakibi Randers oldu.