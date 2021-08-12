Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Suçunu itiraf ettiler
Suçunu itiraf ettiler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Damat 1 ay hapse gönderildi
Damat 1 ay hapse gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi
“Eğer beni boşarsan bittin sen de bende artık geri dönüşü kalmadı”
“Eğer beni boşarsan bittin sen...

Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turunda Randers'ın rakibi oldu

12 Ağustos 2021 Perşembe 23:31
14 Okunma
Galatasaray, St. Johnstone'u deplasmanda 4-2 mağlup etti

Galatasaray ile St. Johnstone, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında McDiarmid Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Randers'la eşleşti.

GÖZDEN ÇIKARILAN FEGHOULI VE DIAGNE TURU GETİRDİ

Karşılaşma boyunca oyunun tek hakimi olan Galatasaray, 29. dakikada Mbaye Diagne ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin 36. dakikasında İsmail Çipe'nin kendi kalesine attığı golle St. Johnstone beraberliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla bitti. Mücadelenin ikinci yarısında sarı-kırmızılılar tempoyu artırdı. 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu temsilcimizi öne geçirirken 70. dakikada Sofiane Feghouli farkı 2'ye çıkaran golü attı. 90+2'de Emre Kılınç'ın golüne 90+4. dakikada karşılık veren O'Halloran skoru belirledi ve maç 4-2 sona erdi. Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen sarı-kırmızılıların rakibi Randers oldu.

Son Güncelleme: 12.08.2021 23:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya düştü
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 39. sıraya düştü
Paris Saint-Germain Messi, transferini resmen açıkladı.
Paris Saint-Germain Messi, transferini resmen açıkladı.
L'Equipe: Messi PSG'de
L'Equipe: Messi PSG'de
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim