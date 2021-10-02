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Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor!

Açıldığı günden bu yana Türk Telekom Stadyumu olarak bilinen Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor.

02 Ekim 2021 Cumartesi 17:50
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Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor!
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Açıldığı günden bu yana Türk Telekom Stadyumu olarak bilinen Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı. 100 milyon dolarlık yeni stat isim anlaşmasının detayları bu hafta içinde netlik kazanacak.

Stat ismi için daha önce ulusal bir firmayla anlaşmaya varan Galatasaray'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki Türk Telekom Stadyumu yazısı kaldırıldı.

Fanatik'te yer alan habere göre; 15 Ocak 2011'de Galatasaray - Ajax maçı ile açılış yapan Ali Sami Yen Spor Komleksi'nde stadyum ismi değişiyor. Türk Telekom Stadyumu yazısı bugün söküldü.

5+5 YILLIK

Galatasaray, 100 milyon dolar karşılığında yeni sponsoruna isim hakkını 5+5 yıllığına sattı. Bu gelir, yeni forma sponsorluğuna dahil değil.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Stadı
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