Galatasaray taraftarını çok kızdıran paylaşım!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Kadıköy'deki dev maçın ardından sarı - lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlar Fenerbahçeli taraftarları mutlu etmişti. Resmi hesaptan atılan "Bir aslan miyav dedi" tweet'ine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu tarafından yapılan yorum ise olay yarattı...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası, dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti ve son 8 maçta 7. galibiyetini aldı.

PAYLAŞIMLAR OLAY YARATTI

Karşılaşma sonrasında sarı - lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımlar sosyal medyada çok konuşuldu.

BARONI DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni de atılan bir tweet'e yaptığı yorumla birlikte gündeme geldi.

GALATASARAYLI TARAFTARLARI KIZDIRDI

Baroni, Fenerbahçe'nin "Bir aslan miyav dedi" tweet'ine attığı gülme ve ağlama emojileriyle Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

Brezilyalı eski futbolcu, bu yorumunun ardından da maç sonucunu paylaşarak "En büyük Fener!" ifadelerini kullandı.

BEĞENİ YAĞMURU

Cristian Baroni'nin attığı tweetler, Fenerbahçe taraftarları tarafından kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.