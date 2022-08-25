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Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçının detayları merak konusu oldu.Zorlu maç öncesi futbolseverler maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 22:08
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Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?


Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a elenerek gruplara kalamayan Trabzonspor tüm dikkatini Galatasaray maçına çevirdi.Taraftarı önünde moral bulmak isteyen Trabzonspor'da tek hedef galibiyet.

Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayan Galatasaray ilk üç maçta iki galibiyet bir mağlubiyet alarak 6 puan topladı.Deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan sarı kırmızılılar maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

2022-2023 sezonu 4. hafta maçında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının detayları netleşti.İşte dev maçın merak edilenleri..

Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.Trabzon Medical Park Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Bu dev maç beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak..

Galatasaray seyircisi maça alınmayacak

Trabzonspor-Galatasaray maçında deplasman seyirci yasağı uygulanacağı açıklandı. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray taraftarının stada alınmayacağını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
Süper LigSporFutbol
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