Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
98732
ALTIN
228.809
DOLAR
5.7882
STERLİN
7.6246
EURO
6.6992
Beyni genç tutmak için soğan tüketin
Beyni genç tutmak için soğan...
Stres kansere yol açar mı?
Stres kansere yol açar mı?
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Instagram’da 'dokun, geç' dönemi!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Messenger’a hayat kurtaran özellik!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
Nar kabuğunu çöpe atmayın!
banner40

Galatasaray UEFA için CAS’a başvurduğunu açıkladı!

Galatasaray; UEFA ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi tarafından yeniden incelenmek üzere, UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi’ne gönderilmesi kararına karşı CAS'a itiraz ettiğini açıkladı.

16 Ekim 2018 Salı 10:55
Galatasaray UEFA için CAS’a başvurduğunu açıkladı!

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan anlaşmayı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu’na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İsviçre’nin başkentinde olan UEFA’nın genel merkezinde Aleksander Ceferin ile bir araya gelmişti. Cengiz, geçen hafta perşembe günü konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS’a taşıyacağını dile getirmişti. Sarı-kırmızılılar, CAS’a başvuruyu yaptı.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayUEFACASHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, 'Şöhretler karması' ile top oynayacak
Erdoğan, 'Şöhretler karması' ile top oynayacak
A Milli Takım, grup liderliği şansını kaybetti
A Milli Takım, grup liderliği şansını kaybetti
Medipol Başakşehir’de Arda Turan kararı…
Medipol Başakşehir’de Arda Turan kararı…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim