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Galatasaray UEFA’yı böyle ikna edecek!

Mevcut yıllık oyuncu gideri 15 milyon Euro daha düşürüldükten sonra UEFA’ya “Futbolcu satmadan futbolcu almayacağız” garantisi de verilecek.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:06
Galatasaray UEFA’yı böyle ikna edecek!

Mesut Yıldırım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, finansal fair play kıskacından kurtulduklarını ve UEFA'dan randevu talep ettiklerini, bunun da ekim veya kasımda gerçekleşeceğini açıklamıştı.

G.Saray Başkanı'nın ‘UEFA planı' ortaya çıktı. Nyon'a giderek UEFA yetkilileri ile önümüzdeki 4 sezonun planlamasını yapacak Özbek'in sakladığı dosyanın detaylarına SÖZCÜ ulaştı.

Buna göre, bu sezon atılan imzaların önümüzdeki 4 sezon için geçerli olacağını planlayan G.Saray, 65 milyon Euro olan mevcut maaş sınırını 15 milyon daha aşağı çekerek 50 milyon Euro'ya indirecek.

4 YILLIK MALİ PLAN

Özbek’in, önümüzdeki yıl mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulu da düşünerek, kendisi dışında seçilebilecek başkan ve yönetim kurulunun G.Saray'ı zora sokacak hamleler yapmaması için, maaş sınırı olarak 50 milyon Euro'yu belirlediği öğrenildi.

UEFA ile yapılacak görüşmelerin dikkat çekici detaylarından biri de şu: Finansal fair play çerçevesinde UEFA'ya “Futbolcu satmadan futbolcu almayacağız” garantisi de verilecek. Bu madde, 4 yıllık mali plan dosyasının içine eklenecek.

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