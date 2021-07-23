Galatasaray, Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başladı

Galatasaray, Romanya'nın Craiova takımından 24 yaşındaki orta saha Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katıyor. Bu kapsamda Sarı-kırmızılılar, Rumen oyuncunun kulübü Universitatea Craiova ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Gheorghe Hagi'nin futbol akademisinde kariyerine başlayan Alexandru Cicaldau daha sonra Hagi'nin sahibi olduğu Viitorul Constanta takımında forma giymiş ve 1 milyon euro'ya Craiova'ya transfer olmuştu.

Alexandru Cicaldau bugüne kadar Romanya formasını da 14 kez giydi ve 2 gole imza attı.