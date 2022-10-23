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Galatasaray uzatmalarda yıkıldı

Galatasaray yıldızları Mertens ve Icardi ile 2-0'ı buldu, Sacha Boey'in kırmızı kartından sonra Alanyaspor maça tutundu. Karşılaşma 2-2 biterken Abdülkerim Bardakçı'nın da atılmasıyla Galatasaray maçı 9 kişi tamamladı.

23 Ekim 2022 Pazar 22:03
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Galatasaray uzatmalarda yıkıldı



Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip 2-0 öne geçtiği maçta 9 kişi kaldı ve skoru koruyamadı.

Maça baskılı başlayan Galatasaray üst üste pozisyonlarla fırsat kovalarken ilk dakikalarda Mertens'in attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Baskıyı sürdüren Galatasaray, 11. dakikada Icardi'nin asistinde Mertens ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Mertens bu sezon Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti.

22. dakikada bu kez ilk golün asistini yapan Mauro Icardi sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Icardi de Mertens gibi sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

Galatasaray üçüncü golü ararken Alanyaspor'da rakip yarı alana gönderilen uzun topa hareketlenen Candeias'a orta alanda müdahalede bulunan Sacha Boey doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Alanyaspor, 2-0'dan geri döndü, Galatasaray 9 kişi bitirdi

İlk yarı 2-0 sona ererken Alanyaspor, 10 kişi rakibine karşı ikinci yarıda geri dönmeyi başardı.

68. dakikada Jure Balkovec attığı frikik golüyle farkı bire indirdi ve skor 2-1'e geldi.

Bu golün ardından beraberliği arayan Alanyaspor aradığı golü 90+1'de buldu. Ahmed Hassan'ın golüyle skor 2-2'ye geldi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, Efecan'a yaptığı sert müdahale sonrası son duraklama dakikasında kırmızı kart gördü ve ev sahibi mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Galatasaray 2-0 öne geçip 9 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile kendi evinde 2-2 berabere kalırken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 18 puana yükselirken Alanyaspor ise 13 puana ulaştı.

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