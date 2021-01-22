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Galatasaray yeni transferini borsaya bildirdi

Galatasaray, futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

22 Ocak 2021 Cuma 18:44
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Galatasaray yeni transferini borsaya bildirdi

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'un formasını giyen 21 yaşındaki Ümit Milli Takım oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi

Hollanda'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Halil Dervişoğlu'nu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilisi karşıladı. 

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