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Galatasaray zirve yarışına evinde tutunuyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezon iç sahadaki 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşarken hiç mağlup olmadı.

20 Ocak 2019 Pazar 16:34
Galatasaray zirve yarışına evinde tutunuyor

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 6-0 yenen Galatasaray, iç sahadaki performansıyla dikkati çekiyor.

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere 36 gol gönderirken kalesindeki 21 gole engel olamadı.

Teknik direktör Fatih Terim’in öğrencileri, sahasında 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı ve hiç yenilmedi.

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Galatasaray, bu sezonki 36 golün 28’ini Türk Telekom Stadı’nda buldu. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 gol kaydetti. Sahasındaki maçlarda 9 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise kalesindeki 12 golü engelleyemedi.

4 mağlubiyet de deplasmanda

Galatasaray, bu sezonki tüm mağlubiyetleri deplasmanda yaşadı.

Evinde iyi performans sergileyen ve mağlup olmayan sarı-kırmızılı takım, dış sahada ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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