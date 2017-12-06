Galatasaray’da defans, orta sahadan daha çok attı

Galatasaray’da bu sezon yaz transfer döneminde takıma dahil edilen Fernando ile Badou Ndiaye’nin takıma hücumda katkı verememesi düşündürüyor. Süper Lig’de geride kalan 14 haftada bu ikili takıma gol ya da asist olarak katkıda bulunamadı. Fernando, ligde bir maç kaçırdı ve 1125 dakika süre aldı. Ndiaye de bir müsabakada takımını yalnız bırakırken, Teknik Direktör Igor Tudor’dan 13 haftada 1117 dakika süre aldı. Sarı-kırmızılılar, Ndiaye için Osmanlıspor’a 7 milyon 500 bin Euro, Fernando için İngiliz ekibi Manchester City’e 5 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Orta sahada hücuma daha yakın oynayan ve sezon başında kadroya dahil edilen Younes Belhanda 1 gol, 5 asist, Sofiane Feghouli ise 2 gol, 1 asistle oynuyor.

DEFANSIN GÖZÜ DAHA ÇOK HÜCUMDA

Orta sahadaki Fernando ve Ndiaye hücumda katkı veremezken, defans hattı ise gol yollarında göz dolduruyor. Takıma bu sene transfer edilen Mariano ile Maicon toplam 5 gol, 2 asist ile oynuyor. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 29 gol kaydetti. İkili, bu gollerin yüzde 17.2’sini attı. Maicon 1226, Mariano ise 1234 dakika sahada kaldı. Maicon, Brezilya ekibi Sao Paulo’dan 7 milyon Euro, Mariano da İspanyol temsilcisi Sevilla’dan 4 milyon Euro’ya alındı. Brezilyalı iki futbolcu, verilen bonservis bedellerini karşılığını defansta ve hücumda gösterdiği başarılı performansla veriyor.