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Galatasaray’da Hakan Balta geri döndü

Galatasaray'da sezon başında Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Fatih Terim'in teknik direktör olmasının ardından affedilmişti.

16 Ocak 2018 Salı 17:31
Galatasaray’da Hakan Balta geri döndü
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Galatasaray, 34 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Balta’ya lisans çıkardı. Hakan Balta, sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyebilecek.

Sezon başında Galatasaray’da teknik direktörlük görevini yürüten Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Hakan Balta, ilk yarı boyunca PAF takımla çalışmıştı. Tudor ile yollarını ayıran ve Fatih Terim’i takımın başına geçiren Galatasaray’da affedilen Hakan Balta, Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçına ilk 11’de başlamıştı. Hakan Balta, karşılaşmada bir de asiste imza atmıştı.

Takıma sol bek takviyesi isteyen Fatih Terim, henüz transferde sonuç alınamaması nedeniyle bu bölgede Hakan Balta ve Latovlevici’yi denedi. Fatih Terim, göreve gelir gelmez takımda sol bek sıkıntısı olduğunu söylemiş, sağ ayaklı Linnes’i sol bekte kullanmayı düşünmediğini belirtmişti. Fatih Terim ayrıca, takımın başında ilk yarı kendisi olması durumunda Hakan Balta’ya geniş kadroda tutacağını da sözlerine eklemişti.

2007-2008 sezonunda Manisaspor’dan transfer edilen Hakan Balta’nın Galatasaray formasıyla 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

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