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Galatasaray’da penaltı krizi! İki yıldız topu paylaşamadı

Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kazanılan penaltı, Galatasaray'ın iki yıldızı arasında tartışma yarattı.

07 Nisan 2019 Pazar 13:22
Galatasaray’da penaltı krizi! İki yıldız topu paylaşamadı
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın sahasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında penaltı krizi yaşandı.

Mücadelenin 88. dakikasında Galatasaray lehine çalınan penaltı sonrası Belhanda ve Diagne, atışı kimin kullanacağı konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun Video Yardımcı Hakem'e (VAR) danışarak verdiği penaltı kararı sonrası Belhanda, vuruşu yapmak için topu alarak penaltı noktasına koydu.

Bu sırada tribünlerden yükselen 'Diagne' sesleri yükselirken, Diagne de penaltıyı kullanmak üzere ceza alanı içine girdi.

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Belhanda, atışı kullanmakta ısrar etmesine rağmen Diagne, penaltı için hazırlanmaya başladı.

Galatasaray'da diğer futbolcuların araya girmesi ve Belhanda'yı ceza sahasından çıkarmasının ardından Diagne, penaltı noktasının başında tek başına kaldı.

Hakemin düdüğü sonrası penaltıyı kullanan Diagne, Galatasaray'ı 3-0 öne geçiren golü 89. dakikada ağlara bıraktı.

Diagne, ilk yarının uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda da topun başına geçmiş ve takımının soyunma odasına 1-0 önde girmesini sağlayan isim olmuştu.

Öte yandan Galatasaray taraftarları, karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden Belhanda'yı tribünlere çağırdı.

Soyunma odasında çıkan Belhanda, sahaya geri dönerek tribünleri alkışladı. Belhanda daha sonra soyunma odasına geri döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray
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