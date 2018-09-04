Galatasaray’dan flaş Anthony Modeste açıklaması

Transfer döneminde Bafetimbi Gomis’i satan ancak bir santrfor transferi gerçekleştirmeyen Galatasaray’da, taraftarların sosyal medyada başlattığı kampanyaya sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yanıt geldi.

Modeste'nin menajeri Mendy’nin “Biz FIFA şartlarına uygun olarak fesih yaptık, bu sebeple Modeste'in Galatasaray'aa transfer olması halinde ligde forma giyebilmesi için hiç bir engel yok” açıklamasının ardından Modeste Galatasaray’a etiketi altında yapılan ve gündeme oturan paylaşımlar üzerine yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Anthony Modeste‘nin Kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”