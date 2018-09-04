Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93639
ALTIN
256.561
DOLAR
6.6772
STERLİN
8.5601
EURO
7.7230
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Son Dakika
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle Daha
Yapay Zekadan Yeni Bir Hamle...
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor
YouTube'un o özelliği masaüstüne de...

Galatasaray’dan flaş Anthony Modeste açıklaması

Galatasaray, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Anthony Modeste'in Galatasaray'a transferinin şu an hukuken mümkün olmadığını ifade etti.

04 Eylül 2018 Salı 14:27
Galatasaray’dan flaş Anthony Modeste açıklaması

Transfer döneminde Bafetimbi Gomis’i satan ancak bir santrfor transferi gerçekleştirmeyen Galatasaray’da, taraftarların sosyal medyada başlattığı kampanyaya sarı-kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yanıt geldi.

Modeste'nin menajeri Mendy’nin “Biz FIFA şartlarına uygun olarak fesih yaptık, bu sebeple Modeste'in Galatasaray'aa transfer olması halinde ligde forma giyebilmesi için hiç bir engel yok” açıklamasının ardından Modeste Galatasaray’a etiketi altında yapılan ve gündeme oturan paylaşımlar üzerine yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Anthony Modeste‘nin Kulübümüze transferi bu aşamada maalesef hukuken mümkün görülmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAnthony ModesteHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lionel Messi Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı hakkında ilk kez konuştu
Lionel Messi Cristiano Ronaldo’nun ayrılığı hakkında ilk kez konuştu
Maria Sharapova’dan ABD Açık’a erken veda
Maria Sharapova’dan ABD Açık’a erken veda
Lefkoşa'da Alptürk - Yücener kazandı
Lefkoşa'da Alptürk - Yücener kazandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim