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Galatasaray'ın 38. başkanı, Burak Elmas oldu!

Galatasaray'da seçimli olağan genel kurulda yarışı kazanan Burak Elmas, sarı kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 22:39
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Galatasaray'ın 38. başkanı, Burak Elmas oldu!

Sarı-kırmızılı kulübün 102. dönem yönetiminin belirleneceği ve Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrenin saat 11.00'de başlayan oy kullanma işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi.

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. Burada 30 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif ediliyor.

KATILIM YÜKSEK OLDU

Galatasaray'da genel kurul üyeleri seçime yoğun ilgi gösterdi. Seçim için 4 bin 731 üyenin liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu. Yeni tip koronavirüs önlemlerinin alındığı genel kurulda, üyelerin Galatasaray Lisesi ile oy kullanılan sınıfların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

ÖZTÜRK VE ALBAYRAK SALONDAN AYRILDI

Oy sayımında 16. sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından başkan adaylarından Metin Öztürk, seçimi önde götüren Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas'ı tebrik ederek ekibiyle beraber salondan ayrıldı. Adaylardan Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak da salondan ayrılan bir diğer isim oldu.

KORİDORLARDA GERGİNLİK

27 ve 28 numaralı sandıkların açıklanmasından önce Tevfik Fikret Salonu'nun koridorlarında ufak çaplı bir arbede çıktı. GSTV'nin verdiği bilgiye göre tansiyon yükselmeden yatıştırılırken, Divan Kurulu başkanına konu hakkında bilgi verildi.

ELMAS ÖNE GEÇTİ, KRAVATINI ALDI

Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu yarışı uzun süre önde götürürken, genç üyelerin oy kullandığı sandıkların açılmasıyla farkı yavaş yavaş kapatan Burak Elmas, 28 numaralı sandığın sonuçlarının açıklanması ile sekiz oy farkla öne geçti. Basın mensupları, Elmas ve Hamamcıoğlu'nun oturduğu en ön sıranın önünde görüntü almak için birbirleriyle yarıştı. Burak Elmas, son iki sandığın açıklanmasından önce sarı-kırmızı renkli kravatını eline aldı.

Üst kattaki balkondan sayımın yapıldığı alt salona gayriresmi sonuçlara dair bir şeyler söylenirken, salonda bulunanlar balkondakileri susturdular.

1 Numaralı Sandık:

Metin Öztürk: 32

Eşref Hamamcıoğlu: 48

İbrahim Özdemir: 5

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

2 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 46

Eşref Hamamcıoğlu: 72

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 12

3 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 38

Eşref Hamamcıoğlu: 70

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 14

4 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 29

Eşref Hamamcıoğlu: 47

İbrahim Özdemir: 9

Burak Elmas: 38

Yiğit Şardan: 18

5 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 35

Eşref Hamamcıoğlu: 65

İbrahim Özdemir: 2

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 21

6 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 31

Eşref Hamamcıoğlu: 54

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 36

Yiğit Şardan: 27

7 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 26

Eşref Hamamcıoğlu: 66

İbrahim Özdemir: 0

Burak Elmas: 45

Yiğit Şardan: 14

8 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 28

Eşref Hamamcıoğlu: 68

İbrahim Özdemir: 2

Burak Elmas: 34

Yiğit Şardan: 18

9 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 21

Eşref Hamamcıoğlu: 56

İbrahim Özdemir: 7

Burak Elmas: 47

Yiğit Şardan: 23

10 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 25

Eşref Hamamcıoğlu: 59

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 44

Yiğit Şardan: 7

11 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 30

Eşref Hamamcıoğlu: 44

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 53

Yiğit Şardan: 18

12 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 17

Eşref Hamamcıoğlu: 41

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 57

Yiğit Şardan: 23

13 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 18

Eşref Hamamcıoğlu: 45

İbrahim Özdemir: 3

Burak Elmas: 59

Yiğit Şardan: 24

14 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 34

Eşref Hamamcıoğlu: 15

İbrahim Özdemir: 3

Burak Elmas: 45

Yiğit Şardan: 36

15 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 17

Eşref Hamamcıoğlu: 41

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 67

Yiğit Şardan: 18

16 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 30

Eşref Hamamcıoğlu: 49

İbrahim Özdemir: 1

Burak Elmas: 54

Yiğit Şardan: 25

17 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 34

Eşref Hamamcıoğlu: 44

İbrahim Özdemir: 6

Burak Elmas: 53

Yiğit Şardan: 26

18 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 16

Eşref Hamamcıoğlu: 41

İbrahim Özdemir: 3

Burak Elmas: 49

Yiğit Şardan: 22

19 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 18

Eşref Hamamcıoğlu: 37

İbrahim Özdemir: 1

Burak Elmas: 68

Yiğit Şardan: 17

20 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 29

Eşref Hamamcıoğlu: 36

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 52

Yiğit Şardan: 18

21 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 33

Eşref Hamamcıoğlu: 45

İbrahim Özdemir: 1

Burak Elmas: 48

Yiğit Şardan: 18

22 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 30

Eşref Hamamcıoğlu: 47

İbrahim Özdemir: 3

Burak Elmas: 43

Yiğit Şardan: 14

23 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 33

Eşref Hamamcıoğlu: 43

İbrahim Özdemir: 1

Burak Elmas: 70

Yiğit Şardan: 9

24 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 39

Eşref Hamamcıoğlu: 56

İbrahim Özdemir: 1

Burak Elmas: 58

Yiğit Şardan: 10

25 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 40

Eşref Hamamcıoğlu: 61

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 65

Yiğit Şardan: 10

26 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 50

Eşref Hamamcıoğlu: 50

İbrahim Özdemir: 2

Burak Elmas: 51

Yiğit Şardan: 23

27 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 43

Eşref Hamamcıoğlu: 36

İbrahim Özdemir: 2

Burak Elmas: 64

Yiğit Şardan: 55

28 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 20

Eşref Hamamcıoğlu: 51

İbrahim Özdemir: 1

Burak Elmas: 71

Yiğit Şardan: 51

29 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 25

Eşref Hamamcıoğlu: 52

İbrahim Özdemir: 1

Burak Elmas: 64

Yiğit Şardan: 34

30 Numaralı Sandık

Metin Öztürk: 24

Eşref Hamamcıoğlu: 50

İbrahim Özdemir: 2

Burak Elmas: 71

Yiğit Şardan: 55

Son Güncelleme: 19.06.2021 23:36
Anahtar Kelimeler:
Galatasarayın 38. BaşkanıBurak Elmas
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