Galatasaray’ın ilgilendiği Nemanja Matic’e Jose Mourinho kancası!

Manchester United'ın Sırp orta sahası Nemanja Matic, hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili olarak sessizliğini bozdu.

Ocak ayında Tottenham'a transfer olacağı konuşulan Matic, Jose Mourinho ile birlikte Chelsea'de Premier Lig şampiyonluğu yaşarken, Portekizli çalıştırıcının Manchester United döneminde de berabe çalışma şansına erişmişti.

Ancak United'da Ola Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle adeta kızağa çekilen ve bu sezon Premier Lig'de sadece 3 maçta forma giyen Sırp orta saha oyuncusunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Omnisport'a röportaj veren 31 yaşındaki futbolcu, Tottenham iddiaları hakkında yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi, hayatta ne olacağını asla bilemiyorsunuz. Şu an Manchester United'ın oyuncusuyum ve işime odaklanmış durumdayım. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Manchester basınında çıkan haberlerde ise 'Kırmızı Şeytanlar', sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve takımda düşünülmeyen tecrübeli futbolcunun ayrılmasına izin verecek.

Öte yandan Türkiye basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın da yıldız oyuncu ile yakından ilgilendiği iddia edildi.

Sırp orta saha oyuncusu 2017'de 44 milyon Euro'ya Chelsea'den Manchester United'a transfer edilmişti.