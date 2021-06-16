Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!

Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:50
21 Okunma
Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardında averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme oynayacak.

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Galatasaray'ın rakibi bugün yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. 

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Son Güncelleme: 16.06.2021 16:26
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayUEFA Şampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı
Galatasaraylı Falcao koronavirüse yakalandı
Euro 2020’de 5. gün: F Grubu'nda iki maç yapılacak
Euro 2020’de 5. gün: F Grubu'nda iki maç yapılacak
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim