Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardında averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme oynayacak.

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Galatasaray'ın rakibi bugün yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Galatasaray, ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanşına ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda çıkacak.



Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek.



Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.