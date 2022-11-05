Galibiyet Galatasaray'ın!

Son dakika haberi! Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.



Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk ilk derbisine çıkarken Şenol Güneş ise Ümraniyespor galibiyetinin ardından Beşiktaş'taki ikinci maçını derbide oynadı.

Derbiyi kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin golleriyle kazanırken Beşiktaş'ın tek golünü Cenk Tosun kaydetti.

Mauro Icardi, Süper Lig'de çıktığı ilk derbiyi iki golle tamamladı.



Üç puanın sahibi olan Galatasaray ligde üst üste ikinci galibiyetini alırken puanını da 24'e yükseltti. Üst üste ikinci deplasman maçından da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



18. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın sert ortasında arka direkteki Barış Alper Yılmaz meşin yuvarlağı kafayla altıpas gerisindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcü, bekletmeden çok sert bir şut çıkardı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.



28. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Gedson Fernandes'in Galatasaray yarı sahasının ortalarında sol kanatta kullandığı serbest vuruşta arka direkteki Saiss'in kafayla indirdiği topa altıpas gerisindeki Cenk Tosun vole vurdu ve ağları havalandırdı: 1-1.



34. dakikada Oliveira, ceza sahası dışı sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topu yerden altıpas gerisine gönderdi. Uygun durumda buraya hareketlenen Mertens topukla dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok iyi bir refleksle çelmeyi başardı. Altıpasa düşen topu Galatasaraylı futbolcular ağlara göndermek istese de araya giren savunma kornere attı.



34. dakikada Barış Alper'in soldan ortasında altıpas gerisindeki Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla vurduğu top üstten auta gitti.



45+3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan plase şutunda kaleci Mert, uzanarak soluna gelen topu çeldi.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



59. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sol kanatta topu alan Oliveira, ortasını penaltı noktası civarındaki Icardi'ye gönderdi. Arjantinli oyuncu, kafayla topu arka direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-1.



71. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, iki rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Arka direğe hareketlenen Icardi'nin son anda uzanarak vurduğu top direkten döndü.



74. dakikada savunma arkasına sarkan Muleka'nın ceza sahasına girer girmez vuruşunda, kaleci Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.



75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bir rakibinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Kerem'in sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.



80. dakikada Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta gitti.



84. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muslera son anda topu kornere çeldi.



87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rashica, bulduğu koridordan penaltı noktası gerisine kadar ilerledi. Kosovalı oyuncunun şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere tokatladı.



Müsabaka, 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.