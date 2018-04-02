GAÜ Çetinkaya 90’da güldü

BRT Spor'un haberine göre, K-Pet Süper ligde zirve mücadelesi veren GAÜ Çetinkaya, play out bölgesinden uzaklaşmak isteyen Baf Ülkü Yurdu karşısında ecel terleri döküp yenik duruma düştüğü maçtan, uzatma dakikalarında İbrahim Çıdamlı’nın attığı muhteşem frikik golü ile maçı 2-1 kazanıp lider Yenicami ile puan farkını 4’e indirdi.

44.DK: GAÜ Çetinkaya’nın kullandığı taç atışında kaleci Erdoğan’ın tokatladığı topta Sercan’ın önünde kalan topa yaptığı sert vuruş yandan auta gitti.

51.DK: Sağ kanattan gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Eko’nun sağ kanattan getirdiği topta son çizgiden verdiği pasta Hüseyin Kayalılar’ın vuruşu üstten dışarı gitti.

58.DK: İbrahim Çıdamlı ile kullanılan GAÜ Çetinkaya serbest atışında Serhan’ın ceza alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Erdoğan son anda tokatladı.

65.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının geliştirdiği atakta savunmada Abbas Felix’i yere indirince konuk takım penaltı kazandı. Atışı kullanan Felix kaleci Cenk ve topu ayrı ayrı köşelere göndererek takımını deplasmanda öne geçiren isim oldu.0-1

70.DK: Baf Ülkü Yurdu takımının yakaladığı kontra atakta ceza alanında topla buluşan Joseph’in vuruşunu kaleci Cenk önledi.

75.DK: Kalabalık adamla gelişen ev sahibi takım atağında İbrahim Çıdamlı’nın ceza alanı içerisine gönderdiği topa vuruş yapan Serhan skora denge getiridi.1-1

76.DK: Sağ kanattan gelişen GAÜ Çetinkaya atağında yapılan ortada Serhan’ın kafa vuruşunu kaleci Erdoğan güzel önledi.

78.DK: Gelişen GAÜ Çetinkaya atağında Sercan’ın ceza alanı dışından sert vuruşu direğin yanından az farkla auta gitti.

80.DK: Berk Çakır ile başlayan Baf Ülkü Yurdu atağında bu oyuncunun ara pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Felix’in vuruşu yan ağlarda kaldı.

90.DK: GAÜ Çetinkaya takımının kazandığı serbest vuruşta İbrahim Çıdamlı çok güzel bir vuruşla takımını öne geçiren isim oldu.2-1

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince GAÜ Çetinkaya mağlup duruma düşmesine rağmen maçı kazanan taraf oldu.