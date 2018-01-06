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GAÜ salladı LAÜ kazandı: 69-61

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Girne Amerikan Üniversitesi’nde Gordon maçı 29 sayı, 6 ribaunt ve 1 blokla tamamlayarak dikkatleri çekerken, LAÜ’de ise Doğukan Demirman 8 sayı, 14 ribaunt, 8 asist2 top çalma ile oynadı

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:51
GAÜ salladı LAÜ kazandı: 69-61
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Havadis Spor'un haberine göre, Gecenin Lefke’de oynanan karşılaşmasında Lefke Avrupa Üniversitesi zorlandığı maçta Girne Amerikan Üniversitesi’ni 69-61’le geçti.

LAÜ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf GAÜ olurken, Gordon’un etkili oyunu karşısında LAÜ çare üretmekte zorlandı ve ilk periyot 23-22 GAÜ lehine tamamlandı.

Oyunun ikinci periyotunda Doğukan’ın etkili oyunu ile üstünlüğü ele alan LAÜ önce dengeyi ardından öne geçerek ilk yarıyı 39-37 önde bitirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf LAÜ olurken, GAÜ, Gordon’la ayakta kaldı ancak üçüncü periyot 53-48’lik skorla mavi beyazlıların lehine tamamlandı.

Karşılaşmanın son bölümünde GAÜ’nün çabaları vardı. Bu bölümde de LAÜ oyunda üstünlüğü son bölümde ele geçirerek maçtan 69-61 galip ayrıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde Gordon maçı 29 sayı, 6 ribaunt ve 1 blokla tamamlayarak dikkatleri çekerken, LAÜ’de ise Doğukan Demirman 8 sayı, 14 ribaunt, 8 asist2 top çalma ile oynadı.

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