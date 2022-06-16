Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucudan 24 ay hapis cezası aldı
Uyuşturucudan 24 ay hapis cezası...
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulundu!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda...
Çocuk tacizcisi cezaevine gönderildi
Çocuk tacizcisi cezaevine gönderildi
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı!
Tecavüz suçundan aklandı
Tecavüz suçundan aklandı
Flaş Haber
Esentepe yolunda feci kaza!
Kapat

GAÜ’den müthiş geri dönüş: 65-64

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de şampiyonun belirleneceği final serisi müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu.

16 Haziran 2022 Perşembe 23:04
26 Okunma
GAÜ’den müthiş geri dönüş: 65-64
banner48

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Koopspor’un Girne’de oynanan mücadelesinde kazanan taraf 65-64’le GAÜ oldu.

Son periyoda 10 sayı geride girerek maçı çeviren GAÜ bu sonuçla seriyi 1-1’e getirmeyi başardı. Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan final serisinin ikinci karşılaşmasında ilk devre dengede bir oyuna sahne oldu. İlk periyodu 2 sayı farkla üstün geçen Koopspor soyunma odasına da 36-33 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Koopspor farkı açmaya başladı ve bir ara 12 sayıya kadar çıkardığı farkı periyot sonunda 10 sayıda tutmayı başardı.

Son periyot Girne ekibinin müthiş geri dönüşüne sahne olurken, savunma başarısı ile hem Koopspor’u 8 sayıda tuttular hem de 10 sayılık farkı eriterek mücadeleden 65-64 galip ayrıldılar. GAÜ’de Praise Okafor 15 sayı 11 ribaunt ve Emir Can Mercan 11 sayı 10 ribaunt ile ‘double-Double’ yaparken, Hamit Çeliktaşlılar 13 sayı 6 asist ile parlayan bir diğer isim oldu.

Koopspor’da Alpay Şerbetçioğlu eski takımı karşısında 16 sayı 8 ribauntluk bir performans gösterirken, diğer oyuncuların performansları beklenenden uzak olunca yenilgi de kaçınılmaz oldu.

Serinin üçüncü maçı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Koopspor’un ev sahipliğinde oynanacak. 19 Haziran Pazar akşamı oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.

Son Güncelleme: 16.06.2022 23:17
Anahtar Kelimeler:
KoopsporSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bruma artık Fenerbahçe'de
Bruma artık Fenerbahçe'de
Manchester City'nin transfer planı
Manchester City'nin transfer planı
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü yönetimi belirlendi
Küçük Kaymaklı Spor Kulübü yönetimi belirlendi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim