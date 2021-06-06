GAÜ’nün 4-14 yaş grubu yüzme kursları başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından her yıl düzenlenen ve velilerin merakla beklediği yaz dönemi 4-14 yaş yüzme kursları için kayıtlar başladı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ yaz dönemi yüzme kurslarının, 8’erli gruplar halinde; Covid-19 Pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilirken, GAÜ’nün 35 yıllık akademik bilgi birikimi ve deneyimi ile birlikte, alanında uzman profesyonel akademik kadro tarafından eğitimlerin verileceği bildirilerek, yüzme kurslarının 14 Haziran’da başlayacağı ve her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri 17.00- 18.00 saatleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Ayrıca; yüzme Kursları ile, özellikle yaz aylarında bilinçsiz deniz ve havuzlara girilmesi ile boğulma oranlarının artması ve buna bağlı olarak profesyonel eğitmenler tarafından verilecek teknikler ile bu oranların en aza indirilmesinin amaçlandığı bildirilen açıklamada, yüzmenin sağlık açısından çok öneme sahip spor dallarından birisi olduğu vurgulandı. Yüzme aktivitesinde, özellikle erken yaşlarda çocuklara doğru tekniklerin aktarılmasının, olası tehlikelere karşı alınacak en büyük önlemlerden birisi olduğunu vurgulandı.

GAÜ Yaz Dönemi Yüzme Kursları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt için, 0533 882 89 99 numaralı telefona ulaşılabileceği bildirildi.