Gaziantep sahasında kazandı

2. dakikada Gaziantep FK Muhammet Demir ile gole yaklaştı. Galatasaray'ın kalecisi Muslera'nın hatalı pasında topu ceza sahası önünde alan Doğan Erdoğan, meşin yuvarlağı Muhammet Demir'e gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda top, kalenin az üstünden auta çıktı.

18. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan gelişen atağında, Semih Kaya'nın ortasında topla ceza sahasında buluşan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağ üstünden dışarı gitti.

24. dakikada Gaziantep FK'nın orta sahadan gelişen atağında Maxim meşin yuvarlığı ara pasla ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karışla kalan Kitsiou'ya ulaştırdı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.

34. dakikada Galatasaray golü buldu. Galatsaray'ın sol kanattan gelişen atağında Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlığı ceza sahası önündeki Mor

utan'a gönderdi. Morutan'ın penaltı noktasına yakın noktada vuruşunda defanstaki Sagal'dan dönen topu önünde bulan Gomis'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 0-1.

45. dakikada Berkan İsmail Kutlu, ceza sahası çizgisinden çektiği şutta topu, kaleci Günay Güvenç uzanarak kornere çeldi.

45+3. dakikada ceza sağ çizgisine yakın noktada serbest vuruşu kullanın Maxim'in ortasında kalenin sağ dibinde buluşan Djilobodji, gelişine vurduğu topu kaleci Muslera'nın sağından ağlara ulaştırdı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarı

51. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Maxim'in ortasında topla kale dibinden buluşan Figueiredo'nun vuruşunda top az üstten dışarı çıktı.

65. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağından Kerem Aktürkoğlu topu ceza sahasındaki Gomis'e attı. Bu futbolcunun topu ceza sahasında önüne bıraktığı Emre Kılınç'ın çektiği sert şutu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

70. dakikada Gaziantep ceza sahasında Berkan İsmail Kurtu'nun topa yükseldiği sırada Figueiredo'ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Penaltı için topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

75. dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla penaltı noktasında buluşan Gomis'in çektiği şutu kaleci Günay Güvenç güçlükle kontrol etti.

81. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasındaki Maxim'in pasıyla kalenin dibinde buluşan Figueiredo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut: Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir takım karşısında zor bir maç yaptıklarını söyledi.

Oyuna istedikleri gibi başladıklarını ifade eden Bulut, "Rakibimizin yakaladığı ilk pozisyon gol oldu. Geriye düşmemize rağmen tempomuz hiç düşmedi." dedi.

Galatasaray karşısından tempolu oynanması gerektiğine dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Tempomuzun ilk yarının sonuna kadar sürdürdük ve golü 45. dakika bulduk. İkinci yarıda da oyunumuzu aynı şekilde devam etmemiz gerekiyordu ve futbolcularım en iyi düzeyde mücadele etti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Geçtiğimiz maçlarda bu sıkıntılar vardı, çok net pozisyonları kaçırıyorduk. Şükürler olsun bugün birçok pozisyonu değerlendirmeye çalıştık ve 3'ünü değerlendirdik. Hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı tebrik ediyorum."