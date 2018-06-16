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Gazzeli engellilerden İsrail sınırında futbol maçı

Gazze'de, Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti'nin organize ettiği ve engellilerin oynadığı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı temsilen bir futbol maçı düzenlendi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 00:58
Gazzeli engellilerden İsrail sınırında futbol maçı

Gazze'de, Büyük Dönüş Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti'nin organize ettiği ve engellilerin oynadığı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nı temsilen bir futbol maçı düzenlendi.

Gazze'nin doğu sınırında, İsrail'in saldırıları sonucu tek ayağını kaybeden engellilerin oynadığı futbol maçıyla, dünyanın dikkatinin söz konusu kişilerin yaşadığı sorunlara çekilmesi amaçlandı.

Filistin Futbol Federasyonu Üyesi Abdusselam Heniyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Filistin halkına yönelik uygulamalarına rağmen İsrail'e spor yapacağımız konusunda bir meydan okuma mesajı gönderiyoruz." dedi.

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İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş da Gazze'de sporcular var ama onlar İsrail'in saldırıları ile agresif uygulamaları nedeniyle yaralandı ve bacakları kesildi." ifadesini kullandı.

Batş, düzenledikleri bu futbol maçıyla uluslararası topluma, Gazze'nin iyi ve onurlu bir hayatı sevdiği mesajını gönderdiklerini belirtti.

Bugün Filistin halkının ablukasız ve 1948 yılında işgal edilen topraklarına geri dönme hakkına sahip olduklarını vurguladıklarını dile getiren Batş, "İsrail, azmimizi ve irademizi kırma girişimlerinde başarılı olamayacak ve her şeyde hakkımızı kullanacağız." diye konuştu.

İsrail saldırıları ve katliamları nedeniyle binlerce Filistinli ayaklarını kaybetti ya da vücutlarında kalıcı hasarlar oluştu.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya, dün Suudi Arabistan'ı 5-0 yenmişti.

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