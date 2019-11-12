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Genç sporcunun trajik ölümü ülkeyi yasa boğdu

ABD'de bir jimnastik sporcusunun antrenman sırasında geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetmesi ülkeyi yasa boğdu.

12 Kasım 2019 Salı 12:57
Genç sporcunun trajik ölümü ülkeyi yasa boğdu

ABD’de Southern Connecticut State Üniversitesi öğrencisi Melanie Coleman, önceki gün idman yapmak için gittiği spor salonunda dengesini kaybederek düştü.

20 yaşındaki sporcu arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan genç jimnastikçi doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Coleman'ın antrenörü Thomas Alberti, “Bardan ayrıldıktan sonra yaralanma meydana geldi. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Trajik, bir sonuçla beklenmedik bir kazaydı” dedi.

Genç jimnastikçi ABD Genç Olimpiyat Programı’nın en üst seviyesine kadar yükselmişti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Genç Sporcu
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