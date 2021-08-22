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Genç Türk, kralın tahtına oturdu! 18'lik Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu

Barcelona forması giyen Türk asıllı Yusuf Demir, Atletic Bilbao deplasmanında 62. dakikada oyuna dahil olarak bir ilki gerçekleştirdi. 18 yıl 80 günlük olan Yusuf, Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç oyuncu oldu.

22 Ağustos 2021 Pazar 15:48
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Genç Türk, kralın tahtına oturdu! 18'lik Yusuf Demir, Messi'nin rekoruna ortak oldu

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Barcelona, Athletic Bilbao ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, karşılaşmanın 62. dakikasında Martin Braithwaite'in yerine oyuna dahil oldu.

MESSİ'DEN SONRA

18 yıl 80 günlük Yusuf Demir böylece Lionel Messi'den sonra Barcelona formasıyla La Liga'da forma giyen en genç yabancı futbolcu oldu. Lionel Messi, 2004 yılında 17 yaşındayken ilk lig maçına çıkmıştı.

VELİAHTI YUSUF

Barcelonalı taraftarlar önce altyapıda kalitesini gösteren Yusuf'un, yavaş yavaş Messi'nin yerini alacağına inanıyor. Yusuf, oyun tarzıyla da Messi'ye oldukça benziyor.

TERCİHİ AVUSTURYA'DAN YANA

Milli Takım tercihini Avusturya'dan yana kullanan Yusuf Demir'in, halen Türkiye'yi seçme ihtimali var. Ancak oyuncu bu konuda biraz gönülsüz. Avusturya için savaşacak gibi gözüküyor.

Anahtar Kelimeler:
Yusuf DemirMessi
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