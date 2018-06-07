Gençler badmintonda uçacak

Havadis Spor'un haberine göre, Badminton Federasyonu faaliyet programında yer alan Gençler Ligini düzenliyor. Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz Gençler Liginin düzenlenmesi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, 11 Haziran’da başlayacak olan ligi Temmuz ayı başında bitirmeyi planladıklarını söyledi. Başkan Deniz, Gençler Liginin düzenlenmesi sayesinde sporcularımızın daha fazla maç yaparak kendilerini geliştireceklerini ve kulüplerin koyacağı katkılarla da ülkemizde badminton sporunun gelişeceğini söyledi. Badmintona verdiği destekten dolayı Gençler Liginin isminin bu yıl Uçar Metal Gençler Ligi olarak devam edeceğini belirten Deniz, lig maçlarının saat 17.00’da Lefkoşa Atatürk ve YDÜ spor salonlarında oynanacağını açıkladı. Başkan Deniz tek devreli lig usulüne göre düzenlenecek olan ligde, puan sistemine dayalı en fazla galibiyet alan takımın şampiyon olacağını belirtti. Federasyon Başkanı Fırat Deniz, Uçar Metal desteği ile artık topların daha hızlı uçacağını belirtirken, Uçar Metal Gençler Badminton Liginde mücadele edecek sporculara ve takımlara başarılar diledi.