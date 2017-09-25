Gençlerbirliği karizmayı çizdirmedi

K-PET Süper Lig’de Gençler Birliği ile Yalova arasında oynanan maçın 65. dakikasında 4 farklı üstünlüğe ulaşan Gençler Birliği, oyunu rölantiye alınca Yalova, 4-3’ü yakaladı. Konuk ekip beraberliği yakalayacak pozisyonu değerlendiremeyince, İskele ekibi maçı kazandı.

Dk.9:Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Emeka savunma arkasına sarktı sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gol ile sonuçlandırdı.1-0

Dk.13:Kazanılan serbest vuruşta Yalova’lı Oliver’in şutu direkten dışarıya gitti.

Dk.14:Hasan Aylanç’ın ara pasında İbrahim Köse sağdan vurdu ve topu ağlara gönderdi.2-0

Dk.61:Sol kanattan savunma arkasına sarkan İbrahim savunmanın müdahalesi ile yerde kaldı hakem penaltı kararı gösterdi.Topun başına geçen Şenol topu ağlara gönderdi.3-0

Dk.65:Savunma arkasına sağ çaprazdan giren Emeka kaleci ile karşı karşıya kaldı vuruşunda skoru 4-0 yaptı.

Dk.72:Savunmanın bir anlık rahatlaması ile sol kanatta içeriye giren Avafor vuruşunda topu ağlara gönderdi.4-1

Dk.82: Sol kanattan yapılan ortaya arka direkte kafayı vuran Ali Özbahar farklı ikiye indirdi.4-2

Dk.86:Yusuf’un uzaktan sert şutu top direkten dışarı çıktı.

Dk.88:Ceza sahasına yapılan ortaya Selçuk kafayı vurdu savunmanın el ile müdahalesi sonrası hakem penaltı dedi.Penaltıyı gole çeviren Avafor farkı 1’e indirdi.4-3 Maç da bu skorla sona erdi.