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GG havalandı: 1-0

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Gençlik Gücü konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı William’ın kaydettiği tek golle devirerek tehlikeli gölgeden uzaklaştı. Son galibiyetini 9. haftada alan Yeşilova’nın kazanamama serisi ise 5 maça çıktı

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:50
GG havalandı: 1-0
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Havadis Spor'un haberine göre, K-PET Süper Lig’in 14. haftasında Gençlik Gücü konuk ettiği Merit Alsancak Yeşilova’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada başkent ekibine 3 puanı getiren tek golü 22. dakikada William kaydetti. Bu sonuçla GG puanını 17 yaptı ve tehlikeli bölgeden uzaklaşarak rakibinin de sıralamada üstüne çıkarken son haftalardaki kötü gidişi durduramayan Yeşilova 16 puanda kaldı.

Maçın önemli anları

Dk.1: Vakkas’ın ortasında arka direkte İlyas müsait durumda vuramadı.

Dk.7: Debola’nın topuk pasında William ceza alanı içinde vurdu top az farkla auta çıktı.

Dk.12: Lua Lua’nın şutunda kaleci Ferhat’tan dönen topu Yasin kötü bir vuruşla auta yolladı.

Dk.22: Gökhan’ın uzun pasında Debola göğsü ile Ahmet Can’a indirdi, Ahmet Can’ın pasında William sol çaprazdan çok sert vurdu ve kaleci Hasan’ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: (1-0).

Dk.33: Vakkas’ın uzak mesafeden şutunda üst direkten dönen topu Billy Mehmet auta gönderdi.

Devre 1-0 GG üstünlüğünde geçildi.

Dk.48: İlyas’ın ara pasında Yasin kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak kaleci Ferhat’a tehlikeyi önledi.

Dk.59: Lua Lua’nın aşırtma vuruşunda top üstten auta gitti.

Dk.78: Binya’nın sağ çaprazdan şutunda top üstten dışarı çıktı.

Dk.90+3: Hascan’ın ortasında Debola kafayla vurdu top yan direkten döndü.

Karşılaşma 1-0 GG galibiyetiyle sona erdi.

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