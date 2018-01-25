GG’ye destek

BRT Spor'un haberine göre, Uzun bir süre sonra yeniden oluşturulan Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın forma sponsorlarına bir yenisi daha eklendi. Umut Öksüz’den sonra Sistem Co. Ltd. Şirketi de Gençlik Gücü Hentbol Takımı’na forma sponsoru oldu.

Sezona final hedefleyerek hazırlanan Gençlik Gücü Hentbol Takımı’nın sorma sponsorlarının artması en çok Takım Sorumlusu Zeeb Choudhry’yi memnun etti.

Sistem Co. Ltd. Şirketi’nin forma sponsorluğu ile güçlerine güç katıldığını açıklayan Zeeb Choudhry, “Sponsorlarımız arttıkça, takım oyuncularının kendilerine güveni de artıyor. Oyuncularımızın güvenlerinin artması ise, bizleri hedefimize bir adım daha yaklaştırır” şeklinde konuştu.

Gençlik Gücü Hentbol Takım Sorumlusu Zeeb Choudhry, yeni forma sponsoru Sistem Co. Ltd. Şirketi direktörleri Ermre Erosal ve Enis Erosal’a birer GG Hentbol Takım Forması vererek teşekkür etti.