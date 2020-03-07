GHE Süper Lig için umutlu

K-Pet 1. Lig'de 22. haftaya; 39 puanla 4.sırada giren Girne Halk Evi, bugün 23 puanla 12.konumda bulunan Lapta karşılaşacak. Derbi mücadele öncesinde GHE Başkanı Veli Esendağlı ve teknik direktör Rıza Erseven, takımın mevcut durumunun yanı sıra, Lapta karşılaşmasıyla ilgili HABERCİ Spor’a açıklamalarda bulundu.

ESENDAĞLI: İLK DİREKT ÇIKMA

Hedeflerinin, K-Pet 1. Lig'de sezon sonunda ilk iki sıradan birisine ulaşarak, Süper Lig'e doğrudan çıkmak olduğuna dikkat çeken başkan Veli Esendağlı, “Bunu yapabilmek için de, bundan sonra oynayacağımız tüm maçları kayıpsız geçmemiz lazım. Ancak, başarsak dahi, rakiplerimizin de mutlak puan kaybetmesi lazım. Eğer onlar puan kaybetmez ve lig sıralaması değişmezse, daha sonraki hedefimiz, ligi üçüncü sırada tamamlayıp, play off karşılaşmalarına puan farkıyla girerek, play off birincisi olarak Süper Lig'e yükselmek olacaktır.” ifadelerini kullandı.

DOĞANCI MAÇINA KADAR KAYIP İSTEMİYORUZ

"Bugün evimizde oynayacağımız Lapta karşılaşmasından mutlak galibiyetle ayrılacağız" diyerek sözlerini sürdüren başkan Veli Esendağlı, "Yalnız Lapta değil, Doğancı maçına kadar oynayacağımız Lapta, Maraş, Meserya maçlarından da galibiyetle ayrılıp, Doğancı maçı öncesi ilk iki sırada yerimizi almalıyız." dedi.

TARAFTARIMIZDAN YETERLİ İLGİYİ GÖREMEDİK

Girne Halk Evi taraftarlarına da çağrıda bulunan Veli Esendağlı "Süper Lig yolunda çok zorlu şartlarda büyük paralar harcayarak yönetim ve sporcular olarak yaptığımız mücadelemizde, maalesef taraftarımızdan yeterli ilgiyi, ev sahibi olduğumuz müsabakalarda dahi görmedik. 21 hafta boyunca, maalesef seyirci açısından hep deplasman takımı gibi oynadık. İnşallah bu hafta Lapta ile oynayacağımız maçımızda gereken ilgiyi görürüz. Taraftarımız bizi, biz de maç sonrası onları kucaklarız” şeklinde konuştu.

7 NİSAN'DA CAMİA İÇİN DAYANIŞMA GECESİ YAPACAĞIZ

Veli Esendağlı ayrıca, 7 Nisan Salı günü saat 20.00'de kulüp lokalinde dayanışma gecesi düzenleyeceklerini ve bu konudaki hedeflerinin ise, Girne Halk Evi camiasını bir araya getirip, Süper Lig yolunda manevi desteklerini almak olduğunu söyledi.

ERSEVEN: TAKIMLAR BİRBİRLERİNİ YENEBİLECEK KONUMDA

Konuşmasının başında, şu anda oynanmakta olan 1. Lig karşılaşmalarının, her takımın birbirlerini yenebileceği bir konumda bulunduğuna dikkat çeken GHE Teknik Direktörü Rıza Erseven, "Lider Meserya ile, play off/out oynama ihtimali bulunan takımlar arasındaki puan farkının azlığı, 1. Lig'i çok enteresan bir havaya sokuyor. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Görneç ile oynadığımız karşılaşmayı, erken bulduğumuz goller sonunda kazandık. Şimdi önümüzde, bölge derbisi konumunda olan Lapta ile evimizde oynayacağımız müsabaka bulunuyor. Lapta’nın, konumu itibariyle puan cetvelinin alt sıralarında bulunması, onların gücünü yansıtmaz. Nitekim ilk devre bizi 3-1 yenmişlerdi. Bu nedenle hedefimiz, galip gelip yolumuza devam etmek” dedi.

Erseven ayrıca, kritik bir döneme girilen 1. Lig'de hedeflerinin, Süper Lig'e doğrudan yükselmek olduğunu belirterek, bunu sağlamak için de iyi futbolun yanı sıra, taraftar desteğine olan ihtiyaçlarını da dikkate getirdi. Ve Çağdaş’ın sakatlığının devam ettiğini söyledi.