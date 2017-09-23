Girne eksoz sesleriyle inledi

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonaya 1.5 katsayı üzerinden puan verecek olan “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın da katılımıyla GirneDome Hotel önünde yapılan törenle start aldı.
Dans ve havai fişek gösterileri ile renklenen gecede 16 ekip Girne Limanı’nın dar sokaklarını dolduran binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı. 1,2 kilometre uzunluğunda hazırlanan etapta iki kez art arda mücadele eden ekipler arasında en iyi dereceyi Hyundai Accent WRC ile yarışan Fikri Macila-Mehmet Mişon ikilisi elde ederken, Ford Fiesta S2000 ile yarışan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi ikinci, Ford Fiesta WRC ile yarışan Mustafa Bulutoğlu-Nebil Öneral ikilisi ise üçüncü oldu.
Üç günlük rallide bugün ekipler güne Çeşme Etabı ile başlayacak. 15:08’de ilk aracın strart almasıyla ikinci günü başlayacak rallide ekipler Çeşme Etabı’nın ardından 16:21 ve 17:04 olmak üzere iki kez art arda Serdarlı Etabı’nı geçip günü tamamlayacaklar.
|
#
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
Toplam
|
1
|
3
|
Fikri Macila
|
Mehmet Mişon
|
Hyundai Accent WRC
|
1
|
02:22,600
|
2
|
1
|
Rauf Denktaş
|
Derviş Savarona
|
Ford Fiesta S2000
|
2
|
02:23,700
|
3
|
7
|
Mustafa Bulutoğluları
|
Nebil Öneral
|
Ford Fiesta WRC
|
1
|
02:25,400
|
4
|
10
|
Sadık Bilgimer
|
Mustafa Nalçakanoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo 4
|
1
|
02:31,500
|
5
|
6
|
Mehmet Çocuk
|
Ahmet Akbıçak
|
Mitsubishi Lancer Evo 9
|
N
|
02:32,900
|
6
|
8
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Rasım Çetinkaya
|
Mitsubishi Lancer Evo 10
|
N
|
02:38,300
|
7
|
19
|
Murat Aşık
|
Haşim Yücel
|
Mitsubishi Lancer Evo 10
|
SSS
|
02:38,700
|
8
|
4
|
Mehmet Karaoğlan
|
Mehmet Coşar
|
Mitsubishi Lancer Evo 9
|
1
|
02:39,600
|
9
|
5
|
Deniz Fahri
|
Barış Kalfaoğlu
|
Ford Fiesta R5
|
2
|
02:42,800
|
10
|
12
|
Abdullah Topal
|
İbrahim Kara
|
Mitsubishi Lancer Evo 8
|
N
|
02:43,300
|
11
|
2
|
Yusuf Cambaz
|
Ahmet Behlül
|
Honda Civic
|
4
|
02:47,400
|
12
|
20
|
Özgür Turan
|
Mustafa Zaim
|
Fiat Palio
|
SSS
|
02:52,200
|
13
|
17
|
Serhat Karaoğlan
|
İsmail Karataç
|
Tomcat
|
T2
|
02:52,900
|
14
|
16
|
Özhan Karaduman
|
Kemal Topçuoğlu
|
Fiat Palio
|
4
|
02:55,100
|
15
|
14
|
İbrahim Yolcu Argün
|
Enver Alibaba
|
Suzuki Swift
|
4
|
02:57,100
|
16
|
9
|
Cahit Yetkili
|
Harun Çakır
|
Mitsubishi Lancer Evo 9
|
1
|
02:57,800
Halkın Sesi Gazetesi