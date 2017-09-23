Girne eksoz sesleriyle inledi

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonaya 1.5 katsayı üzerinden puan verecek olan “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın da katılımıyla GirneDome Hotel önünde yapılan törenle start aldı.

Dans ve havai fişek gösterileri ile renklenen gecede 16 ekip Girne Limanı’nın dar sokaklarını dolduran binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı. 1,2 kilometre uzunluğunda hazırlanan etapta iki kez art arda mücadele eden ekipler arasında en iyi dereceyi Hyundai Accent WRC ile yarışan Fikri Macila-Mehmet Mişon ikilisi elde ederken, Ford Fiesta S2000 ile yarışan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi ikinci, Ford Fiesta WRC ile yarışan Mustafa Bulutoğlu-Nebil Öneral ikilisi ise üçüncü oldu.

Üç günlük rallide bugün ekipler güne Çeşme Etabı ile başlayacak. 15:08’de ilk aracın strart almasıyla ikinci günü başlayacak rallide ekipler Çeşme Etabı’nın ardından 16:21 ve 17:04 olmak üzere iki kez art arda Serdarlı Etabı’nı geçip günü tamamlayacaklar.