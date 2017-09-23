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Girne eksoz sesleriyle inledi

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) organize ettiği, 2017 Şeker Sigorta KKTC Ralli Şampiyonası’nın beşinci ayağı,“Gülgün Süt Ürünleri Rallisi” Girne Limanı’nda yapılan görkemli törenle başladı

23 Eylül 2017 Cumartesi 08:48
Girne eksoz sesleriyle inledi

Şeker Sigorta 2017 KKTC Ralli Şampiyonası’nın en büyük yarışı olan ve şampiyonaya 1.5 katsayı üzerinden puan verecek olan “Gülgün Süt Ürünleri Rallisi”, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın da katılımıyla GirneDome Hotel önünde yapılan törenle start aldı.

Dans ve havai fişek gösterileri ile renklenen gecede 16 ekip Girne Limanı’nın dar sokaklarını dolduran binlerce izleyiciye unutulmaz bir gece yaşattı. 1,2 kilometre uzunluğunda hazırlanan etapta iki kez art arda mücadele eden ekipler arasında en iyi dereceyi Hyundai Accent WRC ile yarışan Fikri Macila-Mehmet Mişon ikilisi elde ederken, Ford Fiesta S2000 ile yarışan Rauf Denktaş-Derviş Savarona ikilisi ikinci, Ford Fiesta WRC ile yarışan Mustafa Bulutoğlu-Nebil Öneral ikilisi ise üçüncü oldu.

Üç günlük rallide bugün ekipler güne Çeşme Etabı ile başlayacak. 15:08’de ilk aracın strart almasıyla ikinci günü başlayacak rallide ekipler Çeşme Etabı’nın ardından 16:21 ve 17:04 olmak üzere iki kez art arda Serdarlı Etabı’nı geçip günü tamamlayacaklar.

#

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

Toplam

1

3

Fikri Macila

Mehmet Mişon

Hyundai Accent WRC

1

02:22,600

2

1

Rauf Denktaş

Derviş Savarona

Ford Fiesta S2000

2

02:23,700

3

7

Mustafa Bulutoğluları

Nebil Öneral

Ford Fiesta WRC

1

02:25,400

4

10

Sadık Bilgimer

Mustafa Nalçakanoğlu

Mitsubishi Lancer Evo 4

1

02:31,500

5

6

Mehmet Çocuk

Ahmet Akbıçak

Mitsubishi Lancer Evo 9

N

02:32,900

6

8

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitsubishi Lancer Evo 10

N

02:38,300

7

19

Murat Aşık

Haşim Yücel

Mitsubishi Lancer Evo 10

SSS

02:38,700

8

4

Mehmet Karaoğlan

Mehmet Coşar

Mitsubishi Lancer Evo 9

1

02:39,600

9

5

Deniz Fahri

Barış Kalfaoğlu

Ford Fiesta R5

2

02:42,800

10

12

Abdullah Topal

İbrahim Kara

Mitsubishi Lancer Evo 8

N

02:43,300

11

2

Yusuf Cambaz

Ahmet Behlül

Honda Civic

4

02:47,400

12

20

Özgür Turan

Mustafa Zaim

Fiat Palio

SSS

02:52,200

13

17

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

Tomcat

T2

02:52,900

14

16

Özhan Karaduman

Kemal Topçuoğlu

Fiat Palio

4

02:55,100

15

14

İbrahim Yolcu Argün

Enver Alibaba

Suzuki Swift

4

02:57,100

16

9

Cahit Yetkili

Harun Çakır

Mitsubishi Lancer Evo 9

1

02:57,800

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