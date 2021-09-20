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Girne Marina Sailing Cup Yelken Yarışları Tamamlandı

Kıbrıs Türk Yelken Federasyonu’nun düzenlediği sezonun son optimist ve lazer yarışları 19 Eylül Pazar günü Girne Marina’da tamamlandı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 13:20
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Girne Marina Sailing Cup Yelken Yarışları Tamamlandı

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Kıbrıs Türk Yelken Federasyonu’nun düzenlediği sezonun son optimist ve lazer yarışları 19 Eylül Pazar günü Girne Marina’da tamamlandı.

Federasyona bağlı, Girne Deniz Kulübü, Akdeniz Yelken Kulübü, Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü ve Güçver Su Sporları kulübünün kız ve erkek sporcularının katıldığı yarışlar, Pazar Akşamı yapılan madalya töreni ile sona erdi. 

Kıbrıs Türk Yelken Federasyonu Başkanı Dilek Talay, madalya töreninde tüm sporcuları, kulüp antrenörlerini ve hakemleri kutlayarak, federasyon adına teşekkür etti.

Talay, yaptığı konuşmada federasyon olarak daha çok etkinlik be daha fazla sporcu yetiştirme hedeflerini de yineledi.

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