BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER

Kıbrıs Türk Yelken Federasyonu’nun ada genelindeki yaz sezonu dördüncü Girne Marina Sailing Cup Yelken Yarışları yarın Girne Marina’da başlıyor.

Federasyona bağlı Akdeniz Yelken Kulübü, Girne Deniz Kulübü, Girne Alsancak Yelken İhtisas Kulübü ve Göçver Su Sporları Kulübünün kıyasıya yarışacağı yarışlarda heyecan dorukta olacak.

Kız ve erkek sporcuların yarışacağı organizasyon, 18 Eylül Cumartesi günü başlayacak ve 19 Eylül Pazar günü sona erecek. Her iki günde de saat 10 da başlayacak yarışlar saat 18.00’da yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Girne Marina ve yarışlara katılacak kulüplerin yetkilileri, etkinliklerin halka açık olacağını, deniz ve yelkene ilgi duyan herkesin bu muhteşem etkinliğe katılabileceğini ve herkesi bu heyecan dolu yarışa beklediklerini söylediler.