Girne’de Ralli şöleni

Binlerce insanın canlı izlediği Girne Şehir İçi Etabı’nda en iyi zamanı Ford Fiesta R5 ile Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi yaptı.

Gülgün Süt Ürünleri ana sponsorluğunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rallisi dün akşam Girne’de start aldı. Girne Yat Limanı’nda binlerce kişinin katılımıyla görsel şov eşliğinde gerçekleşen start seremonisinde halk dansları gösterisi ve canlı dj gösterisi de yapıldı. 45aracın kayıt yapıp 43 ekibin start aldığı Girne Şehir İçi Etabı’nda en iyi zamanı Ford Fiesta R5 ile Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi yaptı. Kuzey Kıbrıs Rallisi, ikinci gününde 12.05 ile 15.34’te Görneç, 12.51 ile 16.17’de Çeşme etaplarıyla devam edecek ve akşam 17.40’da Lefkoşa’da bulunan Cemsa Seyirci Özel Etabı’yla sona erecek. Rallinin son günü olan 19 Mayıs Pazar günü, sırası ile Balıkesir ve BRT özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecek.

1- Murat Bostancı-Onur Vatansever (Ford Fiesta R5)

2- Burak Çukurova-Vedat Bostancı (Skoda Fabia R5)

3- Fikri Macila-Doğa Koyuncu (Mitsubishi Lancer EVO X R4)