Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...

Girne’de Ralli şöleni

Kuzey Kıbrıs Rallisi muhteşem bir açılışla Girne Yat Limanı’ndan start aldı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 09:19
Girne’de Ralli şöleni
banner44

Binlerce insanın canlı izlediği Girne Şehir İçi Etabı’nda en iyi zamanı Ford Fiesta R5 ile Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi yaptı.

Gülgün Süt Ürünleri ana sponsorluğunda düzenlenen Kuzey Kıbrıs Rallisi dün akşam Girne’de start aldı. Girne Yat Limanı’nda binlerce kişinin katılımıyla görsel şov eşliğinde gerçekleşen start seremonisinde halk dansları gösterisi ve canlı dj gösterisi de yapıldı.  45aracın kayıt yapıp 43 ekibin start aldığı Girne Şehir İçi Etabı’nda en iyi zamanı Ford Fiesta R5 ile Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi yaptı. Kuzey Kıbrıs Rallisi, ikinci gününde 12.05 ile 15.34’te Görneç, 12.51 ile 16.17’de Çeşme etaplarıyla devam edecek ve akşam 17.40’da Lefkoşa’da bulunan Cemsa Seyirci Özel Etabı’yla sona erecek. Rallinin son günü olan 19 Mayıs Pazar günü, sırası ile Balıkesir ve BRT özel etaplarını ikişer kez geçecek olan ekipler, rallinin finişi için yine Girne Yat Limanı’na gidecek.

banner41
Girne Seyirci Özel Etabı’nda ilk üç şöyle:

1- Murat Bostancı-Onur Vatansever (Ford Fiesta R5)

2- Burak Çukurova-Vedat Bostancı (Skoda Fabia R5)

3- Fikri Macila-Doğa Koyuncu (Mitsubishi Lancer EVO X R4)

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs RallisiGirne Yat LimanıRalliSporHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTG kupayı Falyalı'ya armağan etti
MTG kupayı Falyalı'ya armağan etti
Galatasaray şampiyon olursa kazanacağı para…
Galatasaray şampiyon olursa kazanacağı para…
Bu kez anneler sahada
Bu kez anneler sahada

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim