Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120294
ALTIN
163.074
DOLAR
3.7719
STERLİN
5.3215
EURO
4.6878
Mükemmel dudak oranı açıklandı!
Mükemmel dudak oranı açıklandı!
Dünyanın en pahalı parfümü
Dünyanın en pahalı parfümü
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!

Girne’de son gülen GAÜ: 85-83

Girne Amerikan Üniversitesi çekişmeli geçen maçta Mapfree’yi 85-83 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı

30 Ocak 2018 Salı 11:05
Girne’de son gülen GAÜ: 85-83
banner10

Havadis Spor'un haberine göre, Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Girne Amerikan Üniversitesi kendi sahasında Mapfree’yi 85-83 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve baştan sona çekişme içinde geçen maça iyi başlayan Girne Amerikan Üniversitesi, Alpay’ın etkili oyunu ile ilk periyotta Mapfree’ye 26-16 üstünlük sağladı.

İkinci periyotta Macura, Luka ve Sayar’ın basketleri ile oyunda denge kuran Mapfree farkı kapattı ve devre 44-44 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya etkili giren taraf GAÜ oldu ve Kimani, Gordon ve Arif’le sayılar bulurken, Mapfree savunmada aksadı. Üçüncü periyot 67-59 GAÜ lehine tamamlandı.

Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Oyunun son 6 saniyesine 85-83 girildi ve Mapfree son topu Sayar’la kullanamayınca Girne Amerikan Üniversitesi maçı 85-83 kazandı ve ikinci galibiyetini aldı.

GAÜ’de Alpay oyundan atılana kadar 20 sayı – 21 ribaunt ile oynarken, Kimani Lane 23 ve Gordon’da 20 sayı attılar

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kupada ikinci tur
Kupada ikinci tur
Gençlerbirliği - Yenicami maçı gündüze alındı
Gençlerbirliği - Yenicami maçı gündüze alındı
Okçulukta minik yıldız ve gençler yarıştı
Okçulukta minik yıldız ve gençler yarıştı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim