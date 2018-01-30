Girne’de son gülen GAÜ: 85-83

Havadis Spor'un haberine göre, Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi 8. haftasında Girne Amerikan Üniversitesi kendi sahasında Mapfree’yi 85-83 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan ve baştan sona çekişme içinde geçen maça iyi başlayan Girne Amerikan Üniversitesi, Alpay’ın etkili oyunu ile ilk periyotta Mapfree’ye 26-16 üstünlük sağladı.

İkinci periyotta Macura, Luka ve Sayar’ın basketleri ile oyunda denge kuran Mapfree farkı kapattı ve devre 44-44 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya etkili giren taraf GAÜ oldu ve Kimani, Gordon ve Arif’le sayılar bulurken, Mapfree savunmada aksadı. Üçüncü periyot 67-59 GAÜ lehine tamamlandı.

Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Oyunun son 6 saniyesine 85-83 girildi ve Mapfree son topu Sayar’la kullanamayınca Girne Amerikan Üniversitesi maçı 85-83 kazandı ve ikinci galibiyetini aldı.

GAÜ’de Alpay oyundan atılana kadar 20 sayı – 21 ribaunt ile oynarken, Kimani Lane 23 ve Gordon’da 20 sayı attılar