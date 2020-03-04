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Golfta ödüller verildi

04 Mart 2020 Çarşamba 21:47
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Golfta ödüller verildi

CMC Golf Kulübü’nün, Efes Pilsen sponsorluğunda 2019 yılı içersinde gerçekleştirdiği turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri, yemekli bir organizasyon ile verildi.

Ödüller kulüp kaptanı Bob Hodge ve kaptan yardımcısı Bertan Erçin tarafından takdim edildi.

CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da kulübe verdiği destekten dolayı Efes Pilsen’e teşekkür etti.

ÖDÜL ALANLAR ŞÖYLE:

Best Of 7 Round:

1. Hasan Garabli

2. Steve Neufeld

3. Nicky O’Donnel

Order Of Merit:

1. Nicky O’Donnel

2. Steve Neufeld

3. Ian Steven

Eclectic:

1. Hasan Garabli

2. Nicky O’Donnel

Masters:

1. Hasan Garabli

2. Nicky O’Donnel

3. Steve Neufeld

Singles Matchplay:

1. Nicky O’Donnel

2. Hasan Garabli

Singles Strokeplay:

1. Hasan Garabli

2. Bob Hodge

Doubles Matchplay:

1. Hasan Garabli - Gülay Garabli

2. Engin Portakalcıoğlu - Targuç Özen

Anahtar Kelimeler:
CMC Golf Kulübü
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