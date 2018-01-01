Golün adı Uğur

Havadis Spor'dan Ahmet Özsoy'un haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı ligin ilk devresinde liderin 5 puan gerisinde kaldı ve devreyi 5. sırada tamamladı.

İlk devre oynanan 15 maçta 25 puan toplayan Kaymaklı maç başına 2 gol ortalaması ile oynadı ancak kalesini gole kapamayı başaramadı.

Attığı 30 gole karşılık kalesinde 27 gol gören Kaymaklı’nın geçtiğimiz sezonki ilk devre performansı ile bu sezonun ilk devre performansını karşılaştırdık.

Kaymaklı’da gözle görülür en net değişim geçen sezonun devre arasında MTG’den transfer edilen Uğur Gök’ün attığı gol sayısı oldu.

30 golün 18’i Uğur’dan

Küçük Kaymaklı’da ve hatta ligde ilk devre damga vuran oyuncu şüphesin Uğur oldu. Ligin ilk devresinde gol krallığı yarışında Yenicami’den John Ebuka ile birlikte 18 gol atarak zirvede yer alan Uğur kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.

Ligdeki 16 takımdan 4’ünü gol sayısında geride bırakan Uğur, Merit Alsancak Yeşilova, Gençlik Gücü, Yeniboğaziçi ve Ozanköy takımlarından daha fazla gol attı.

Son 4 sezonda Uğur!

Kaymaklı’nın golcü futbolcusu Uğur’un son 4 sezondaki ilk 15 haftalar itibarı ile attığı gol sayısı bakımından bu sezon adeta rekor kırdı.

2014-2015 sezonunda 15 hafta geride kalırken toplam 4 gol atabilen Uğur, 2015-2016 sezonun ilk 15 haftasında ise 1’i penaltıdan 7 gol atmıştı.

Geçtiğimiz sezonun 15 haftasında 1’i penaltıdan 3 gol atan Uğur Gök tüm sezon boyunca ise 13 gol atabilmişti.

7 puan daha fazla, 2 puan daha az

Küçük Kaymaklı’nın geçtiğimiz sezon ile bu sezonki ilk 15 haftalık performansı puan olarak çok büyük fark göstermezken, iç saha ve dış sahadaki değişkenlikleri dikkat çekici.

Kaymaklı geçen sezon ilk devredeki 15 maçta 20 puan toplayıp 9. sırada devreyi tamamlamıştı.

Bu sezon ise 25 puan topladı ve devreyi 5. sırada kapattı.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde iç sahada oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Kaymaklı bu sezon ise iç sahadaki 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

İç sahada geçen sezona göre 7 puan daha fazla toplayan Kaymaklı, geçen sezon Ruso’da 10 gol atıp 14 gol yemişti bu sezon ise 16 atıp 12 gol yedi.

Dış saha performansında bu sezon daha kötü grafik çizen Kaymaklı, geçtiğimiz sezon deplasmandaki 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı.

Bu sezon ise deplasmandaki 7 maçın 3’ünü kazanıp 4’ünde mağlup olan Kaymaklı’nın gol averajı yine eksi 1 olarak kaldı.

Geçen sezon deplasmanda 7 gol atıp 8 gol yiyen Kaymaklı bu sezon ise deplasmanda 14 atıp 15 yedi.