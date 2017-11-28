Gönyeli doludizgin

Havadis Spor'dan Okan Karademir'in haberine göre, K-Pet 1. Lig’de 10. hafta tamamlanırken Gönyeli liderliğini sürdürdü. Ligin 10. haftasında oynanan 8 karşılaşmada fileler toplam 25 kez sarsıldı. 2 maçın beraberlikle sonuçlandığı haftada 2 takım deplasmanda galipgelirken 4 takım da sahasında kazandı. Lider Gönyeli deplasmanda Göçmenköy’ü 4-1’lik skorla mağlup ederek yoluna doludizgin devam etti ve zirvedeki yerini korudu. Evinde Esentepe ile 3-3 berabere kalan Hamitköy ikinci sıradaki yerini korusa da zirvenin 3 puan gerisine düştü. Maraş evinde konuk ettiği Mormenekşe karşısında 2-1 galip gelerek üçüncü sırada yer almaya devam ederken ikinci Hamitköy ile arasındaki puan farkını 4’e indridi. Lig’de 10. hafta sonunda 5’er puanlı iki takımdan Akova ile Çanakkale düşme hattında yer aldı.