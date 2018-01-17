Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114196
ALTIN
164.245
DOLAR
3.8236
STERLİN
5.2599
EURO
4.6758
Dik duran göğüsler için ne yapmalı?
Dik duran göğüsler için ne...
Bekaretini satacak!
Bekaretini satacak!
Hapşırırken kendini tuttu, boğazı yırtıldı
Sakın yapmayın!
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Çocuğunuza tatilde aktivite ödevi verin
Öpüşmek hakkında bilmediğiniz 15 şey
Öpüşmek hakkındaki bu ilginç bilgileri...

Gönyeli minikleri Antalya yolcusu

Gönyeli Futbol Okulu 27-30 Ocak tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan ‘Antalya Uluslararası Grassroots Kupası’ turnuvasına katılıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 11:52
Gönyeli minikleri Antalya yolcusu
banner10

BRT Spor'un haberine göre, 4 farklı kategoride 112 takımın katılacağı ve bugüne kadar yapılan en büyük özel futbol organizasyonu unvanını taşıyacak olan turnuvada Türkiye’nin Beşiktaş, Bursaspor, Trabzonspor, Altınordu, İstanbul Başakşehir, Konyaspor, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Göztepe vb. gibi büyük kulüplerinin yanı sıra Avrupa’dan da Feyenoord, Bayern 05, Lokomotiv Polovdiv, Sparta Bükreş, FC Solok Markova kulüpleri de turnuvada yer alacak. Bu güzel organizasyon için çalışmalarını sürdüren Gönyeli Futbol Okulu 27 Ocak’ta Antalya’ya gidecek.

banner22
Son Güncelleme: 17.01.2018 11:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klasmanda DAÜ lider tamamladı
Klasmanda DAÜ lider tamamladı
LAÜ Girne Üniversitesi’ni yendi
LAÜ Girne Üniversitesi’ni yendi
DİGEM ve UKÜ yarı finalde
DİGEM ve UKÜ yarı finalde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim