Gönyeli’de Ömer Arabacıoğlu belirsizliği

Havadis Spor'un haberine göre, Süper Ligin yeni ekiplerinden Gönyeli’de genel kurul hazırlıkları yapılıyor. Kırmız-beyazlı ekipte yönetim ilerleyen günlerde toplanarak 2018-2019 sezonu hazırlıklarına geç kalmamak için haziran sonuna genel kurul tarihi belirleyecek. Mevcut Başkan Ömer Arabcıoğlu’nun yeniden başkanlığa başvurması konusunda ise belirsizlik var.
Arabacıoğlu: Denk bütçe bizim için önemli
“Herkes elini taşın altına koymalı”
Gönyeli camiasının elini taşın altına koymasını isteyen Ömer Arabacıoğlu son olarak şunları ekledi: “Gönyeli Kulübü bölge halkınındır, herkesindir. Aslolan Gönyeli Kulübüdür. Hocamızdan memnunuz Bizi şampiyon yaptı. Kalmasından yanayım. Şampiyon hocanın kalması şahsi görüşümdür. Transfer listemiz hazırdır.”