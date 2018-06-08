Gönyeli’de Ömer Arabacıoğlu belirsizliği

Havadis Spor'un haberine göre, Süper Ligin yeni ekiplerinden Gönyeli’de genel kurul hazırlıkları yapılıyor. Kırmız-beyazlı ekipte yönetim ilerleyen günlerde toplanarak 2018-2019 sezonu hazırlıklarına geç kalmamak için haziran sonuna genel kurul tarihi belirleyecek. Mevcut Başkan Ömer Arabcıoğlu’nun yeniden başkanlığa başvurması konusunda ise belirsizlik var.

Arabacıoğlu: Denk bütçe bizim için önemli

Alacaklarının da tahsili ile genel kurula denk bütçe ile girmek istediklerini belirten Gönyeli Kulübü Başkanı Ömer Arabacıoğlu, haziran ayı sonunda genel kurullarını yapacaklarını belirtti. Arabacıoğlu şunları söyledi: “Genel kurula denk bütçe ile girmek ve o şekilde devam etmek istiyoruz. Yeni dönemde 2 yıllığına seçilecek olan başkanlık için şu an kararsız durumdayım. İlerleyen günler her şeyi netleştirecek. Eğer ben devam edeceksem yönetimi güçlendirmeyi hedefliyorum.” dedi.

“Herkes elini taşın altına koymalı”

Gönyeli camiasının elini taşın altına koymasını isteyen Ömer Arabacıoğlu son olarak şunları ekledi: “Gönyeli Kulübü bölge halkınındır, herkesindir. Aslolan Gönyeli Kulübüdür. Hocamızdan memnunuz Bizi şampiyon yaptı. Kalmasından yanayım. Şampiyon hocanın kalması şahsi görüşümdür. Transfer listemiz hazırdır.”