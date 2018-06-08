Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96781
ALTIN
189.023
DOLAR
4.5191
STERLİN
6.0688
EURO
5.3104
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

Gönyeli’de Ömer Arabacıoğlu belirsizliği

Süper Ligin yeni ekiplerinden Gönyeli’de genel kurul hazırlıkları yapılıyor

08 Haziran 2018 Cuma 09:09
Gönyeli’de Ömer Arabacıoğlu belirsizliği

Havadis Spor'un haberine göre, Süper Ligin yeni ekiplerinden Gönyeli’de genel kurul hazırlıkları yapılıyor. Kırmız-beyazlı ekipte yönetim ilerleyen günlerde toplanarak 2018-2019 sezonu hazırlıklarına geç kalmamak için haziran sonuna genel kurul tarihi belirleyecek. Mevcut Başkan Ömer Arabcıoğlu’nun yeniden başkanlığa başvurması konusunda ise belirsizlik var.

Arabacıoğlu: Denk bütçe bizim için önemli

banner39
Alacaklarının da tahsili ile genel kurula denk bütçe ile girmek istediklerini belirten Gönyeli Kulübü Başkanı Ömer Arabacıoğlu, haziran ayı sonunda genel kurullarını yapacaklarını belirtti. Arabacıoğlu şunları söyledi: “Genel kurula denk bütçe ile girmek ve o şekilde devam etmek istiyoruz. Yeni dönemde 2 yıllığına seçilecek olan başkanlık için şu an  kararsız durumdayım. İlerleyen günler her şeyi netleştirecek. Eğer ben devam edeceksem yönetimi güçlendirmeyi hedefliyorum.” dedi.

“Herkes elini taşın altına koymalı”

Gönyeli camiasının elini taşın altına koymasını isteyen Ömer Arabacıoğlu son olarak şunları ekledi: “Gönyeli Kulübü bölge halkınındır, herkesindir. Aslolan Gönyeli Kulübüdür.  Hocamızdan memnunuz Bizi şampiyon yaptı. Kalmasından yanayım. Şampiyon hocanın kalması şahsi görüşümdür. Transfer listemiz hazırdır.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Millilerimiz şampiyonluk için finalde!
Millilerimiz şampiyonluk için finalde!
Şampiyon yurda döndü
Şampiyon yurda döndü
Lefke’nin Azat’a ilgisi bitmiyor
Lefke’nin Azat’a ilgisi bitmiyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim