Görneç istediğini aldı

Salih Borucu

K-PET Birinci Lig’de sezonun açılış maçında ligin yeni ekibi Görneç, Hamitköy deplasmanından istediği 1 puanı almayı başardı. Hamitköy ise kendi evinde beraberlikle yetinerek sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Kalabalık bir futbolsever kitlesinin izlediği maça Hamitköy hızlı başladı.

Dk 2 Hamitköy atağında Mahmut'un düşürülmesi ile kazanılan frikikte Özgür güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0

Dk 3 Eyüp'ün kaptırdığı topla kontra atağa kalkan Görneç'te kazanılan serbest vuruşu Mehmet kullandığı. Ceza alanında oluşan karambolde Levent 6 pasta golü attı.

Dk 23 Özgür zarif çalımlarla ceza alanına girdi. Plasesinde kaleci Hasan gole izin vermedi.

Dk 32 Umut'un indirdiği topa Ragıp şutunda top savunmaya çarpıp havalandı. Havalanan topa Özgür'ün volesi az farkla dışarı gitti.

Dk 37 Abdullah soldan ceza alanına girdi. Yakın mesafeden şutunda kaleci Tolga gole izin vermedi.

Dk 45 Levent'in kaleci Tolga'dan dönen topa Abdullah'ın şutu ağlara gitti. 1-2

İkinci devrede Görneç iyice kapanırken, Hamitköy istediği oyunu oynayamadı.

Dk 66 65. dakkikada başlayan Hamitköy atağında Özgür'ün şutunu kaleci Hasan çeldi. Devam eden atakta Özgür'ün şutu üst direkten döndü. Sağ çapraza açılan topu Mahmut ağlara yolladı. 2-2

Dk 68 Ender'in sağdan geriye kestiği topta Özgür'ün şutu üst direkten döndü.

Kalan bölümde 2 takım da eşitliği bozamazken maç 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın hakemi Evren Karademir'in, takdir haklarını genellikle konuk ekipten yana kullandığı maç sonunda Görneç futbolcusu Mustafa Arnavut'un, Hamitköy'den Hasan Sarıoğlu'na küfür etmesi ile istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Centilmence ve fair play içerisinde geçen maç sonundaki bu olaylar, duyarlı kişilerin araya girmesiyle kısa sürede yatıştırıldı.