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Göztepe gözünü zirveye dikti

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaştı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:51
Göztepe gözünü zirveye dikti

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 3-2 kazandı. 

Göztepe'ye 3 puanı getiren golleri 33, 45 ve 53'üncü dakikalarda Jahovic attı.

Demir Grup Sivasspor'un gollerini ise 16'ıncı dakikada Jahovic kendi kalesine ve 85'te Kone kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe puanını 13'e çıkardı. Demir Grup Sivasspor ise 6 puanda kaldı.

3. dakikada Castro'nun uzun pasında savunmasının arkasında kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, topa vurmakta geç kalınca son anda araya giren Rıdvan Şimşek tehlikeyi önledi.

16. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında topu kafayla uzaklaştırmak isteyen Jahovic, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0

33. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Elderson'dan kaptığı topla sağdan son çizgiye hareketlenen Castro'nun ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağı, kale alanındaki Jahovic filelerle buluşturdu: 1-1

45 2. dakikada Göztepe, skoru 2-1'e getirdi. Sol kanattan topla ceza alanına giren Traore'ye, Medjani'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Medjani, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu filelere göndererek, skoru 2-1'e getirdi.

53. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Scarione'nin ceza alanına ortasında, karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, Elderson'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Jahovic, topu filelere göndererek skoru 3-1'e getirdi.

57. dakikada Scarione'nin savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl'ün penaltı noktası civarından vuruşunda, kalesini iyi kapatan Rochet, gole izin vermedi.

83. dakikada Kone'nin ceza yayı üzerinden şutunda defanstan sekerek yön değiştiren topu kaleci Beto, güçlükle kornere çeldi.

85. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Hakan Arslan'ın ceza alanından etkisiz vuruşunda kaleye yönelen topa dokunan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3

Maç, Göztepe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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